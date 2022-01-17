В Госдуме поддержали поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Пожизненно лишать свободы будут тех, кто совершил особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности лиц, не достигших 18-летия, вне зависимости от их возраста. Данную поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, текст размещен в думской электронной базе.
Из действующей редакции статьи 57 УК РФ следует, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Но, согласно изменению, данное наказание будет распространяться на всех несовершеннолетних потерпевших.
Отмечается, что изменение предложено к проекту закона о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Автором инициативы выступила первый зампред комитета Ирина Панькина от партии "Единая Россия".
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за педофилию. Речь идет о пожизненном заключении для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект закона о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов необходимо рассмотреть в приоритетном порядке и принять до 1 февраля.
Правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов
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