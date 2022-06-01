Большой фестиваль школ искусств проходит в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" проходит Большой фестиваль школ искусств. 1 июня здесь с уникальной программой выступают лучшие коллективы учебных заведений, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Концерты и мастер-классы будут проходить до 21:00. Большой фестиваль школ искусств ежегодно становится центральным событием празднования Дня защиты детей. Он проходит в Москве с 2015 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.