В Москве открыли памятник Самуилу Маршаку

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В столице открыли памятник поэту, драматургу, сценаристу и автору популярных детских книг Самуилу Маршаку, сообщает ТАСС.
Монумент установили на Лялиной площади по инициативе благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс". Скульптор Георгий Франгулян изобразил поэта в кресле в окружении детей. Постамент для бронзовой скульптуры Маршака сделали в виде полуоткрытой книги.
Торжественная церемония открытия памятника состоялась 1 июня. На ней присутствовали представители столичных властей, общественных организаций, любители творчества поэта и его родственники.
Ранее сообщалось, что высота памятника Маршаку будет достигать четырех метров. Скульптуру было решено установить на Лялиной площади, поскольку это недалеко от дома, где литератор жил с 1938 по 1964 год.
Самуил Яковлевич Маршак перевел на русский язык сонеты Уильяма Шекспира, произведения Джона Китса, Редьярда Киплинга, Алана Милна, Джанни Родари, а также стихотворения украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов.
По сценариям Маршака при его жизни были сняты мультфильмы "Почта" (1929, 1964), "Теремок" (1945), "Двенадцать месяцев" (1956), "Кошкин дом" (1958), короткометражные фильмы "Приключения Петрушки"(1936), "Юный Фриц" (1945). Литератор скончался 4 июля 1964 года в Москве. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
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