Выборы глав российских регионов назначены на единый день голосования – 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Выборы глав регионов назначены на единый день голосования – 11 сентября во всех 14 субъектах РФ, где они были запланированы в этом году, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, уже выдвинуто 40 кандидатов. 37 из них выдвинули региональные отделения 13 политических партий, еще 3 человека – самовыдвиженцы.
Ранее в Кремле рассказали, что конфликт, развернувшийся на территории Украины, не станет помехой для проведения губернаторских выборов в 2022 году в России.
В ЦИК утвердили онлайн-голосование на выборах в семи регионах РФ в 2022 году. Система будет использована в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, всем субъектам, которые представили свои заявки, дали возможность провести голосование в таком формате.
В единый день голосования пройдут выборы глав 15 регионов. Также пройдут выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.
Выборы в пяти регионах РФ, где ушли в отставку их главы, должны пройти в сентябре – ЦИК
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