В Кремле заявили, что спецоперация не помешает губернаторским выборам в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Кремле подчеркнули, что конфликт, развернувшийся на территории Украины, не станет помехой для проведения губернаторских выборов в 2022 году в России. Специальная операция РФ никак не повлияет на ход выборов в регионах.

"Это фундаментальное право граждан России избирать и быть избранными, это фундаментальное право не должно быть нарушено... Выборы в этом году, как и в прошлом, и будущих [годах] обязательно состоятся", – передает ТАСС слова начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александра Харичева.

Ранее в ЦИК утвердили онлайн-голосование на выборах в семи регионах РФ в 2022 году. Система будет использована в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях во время выборов в сентябре.

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, всем субъектам, которые представили свои заявки, дали возможность провести голосование в таком формате.

В единый день голосования, 11 сентября, пройдут выборы 15 глав регионов, а также выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах.