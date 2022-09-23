Лавров рассказал контактной группе Лиги арабских государств о ситуации на Украине

Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал глав МИД контактной группы Лиги арабских государств о ситуации на Украине.
Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Участие в ней приняли главы внешнеполитических ведомств Алжира, Ирака, Иордании и генеральный секретарь ЛАГ.
"Лавров подробно проинформировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 году и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операцией", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отмечается, что на встрече с контактной группой ЛАГ Лавров подчеркнул, что безусловным приоритетом для Москвы является защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В министерстве иностранных дел России также сообщили, что в ходе беседы была подчеркнута важность продолжения взаимодействия между РФ и ЛАГ, в том числе в формате Российско-Арабского сотрудничества.
Накануне, выступая на заседании Совбеза ООН, Лавров заявил, что безнаказанные обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками создают риск ядерной катастрофы. Он также констатировал прямое участие коллективного Запада в вооруженных действиях. Накачивая Украину оружием, наемниками и деньгами, западные страны, отметил министр, уже стали стороной конфликта.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС
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