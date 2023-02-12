Судан завершил пересмотр соглашения об открытии военно-морской базы России в Красном море

Фото: Минобороны РФ

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении военно-морской базы России на территории страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На этой неделе страну посещал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Они (Россия – прим. ред.) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку", – заявил агентству суданский чиновник.

Соглашение о размешении российской военно-морской базы в Красном море теперь будет ожидать ратификации, отмечают в издании.

Ранее глава Минобороны ЮАР заявила о давлении США на страны Африки, поддерживающие РФ. Она выступила с подобным заявлением после того, как ЮАР отказались сообщать США, что именно перевозило российское судно побывавшее на военно-морской базе в Саймонстауне.



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