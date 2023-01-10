Глава минобороны ЮАР заявила о давлении США на страны Африки, поддерживающие РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что США оказывают давление на страны Африки, поддерживающие отношения с РФ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, Модисе сделала подобное заявление из-за ситуации с судном Lady R, принадлежащим российской компании "МГ-ФЛОТ". Власти ЮАР отказались сообщать США, что именно перевозило судно или что в него погрузили на военно-морской базе в Саймонстауне.

"Министр обороны страны проигнорировала озабоченности США, заявив, что Вашингтон "угрожает Африке, а не только ЮАР, за малейшие контакты хоть с чем-либо отдаленно напоминающим Россию", – указано в статье.

В издании подчеркнули, что ситуация с судном дополнительно обострила отношения ЮАР и США. Кроме того, авторы отметили, что данный инцидент показывает, насколько сложно Вашингтону обеспечивать соблюдение санкций против Москвы.

Ранее была названа дата проведения второго саммита и экономического форума Россия – Африка. Он пройдет в период с 26 по 29 июля 2023 года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!