Второй саммит и экономический форум Россия – Африка пройдет 26–29 июля

Фото: http://kremlin.ru/

Второй саммит и экономический форум Россия – Африка пройдет в период с 26 по 29 июля 2023 года. Об этом сообщает сайт Росконгресса со ссылкой на директора фонда Александра Стуглева.

"26–29 июля пройдет второй саммит и экономический форум Россия – Африка", – заявил Стуглев.

До этого поступала информация, что саммит организуют в Санкт-Петербурге.

До этого газета The Times выпустила материал, в котором эксперты заявили о сохранении влияния России в Африке. По мнению специалистов, РФ имеет поддержку от многих государств континента.

Страны, которые ранее создавали в Африке колонии – Великобритания и Франция – уже уступили свои позиции Китаю и России, считают эксперты.

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