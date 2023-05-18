Песков заявил о согласовании сроков визита мирной миссии стран Африки в РФ

Фото: kremlin.ru

Точные сроки визита делегации глав африканских государств в РФ для урегулирования украинского кризиса будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков уточнил, что президент ЮАР Сирила Рамафоса во время разговора с Владимиром Путины заявил о необходимости сказать свое слово в международных усилиях по урегулированию украинского конфликта.

По словам пресс-секретаря российского президента, встреча Путина с данной делегацией должна состояться до саммита "Россия-Африка", который пройдет в июле этого года.

"Россия с большим вниманием готова выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", – резюмировал Песков.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о разговоре с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, он представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

В связи с этим США заявили о готовности поддержать инициативу африканских государств в случае согласия Зеленского.