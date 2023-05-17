США поддержат мирный план ЮАР, если его поддержит Зеленский – Белый дом

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США готовы приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, только если ее предложения будут опираться на подход президента Украины Владимира Зеленского к урегулированию конфликта и получат поддержку Киева. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы поддержим любое мирное предложение третьей стороны, которое посчитаем заслуживающим доверия, реализуемым и устойчивым. Для этого... необходимо, чтобы его поддержал президент Зеленский и украинский народ. Ничто об Украине без Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Зеленским. Он сообщил, что оба президента готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве.

До этого сообщалось, что МИД КНР отправит представителя страны в РФ, Германию и Польшу для консультаций по Украине. Специальный представитель китайской стороны Ли Хуэй присоединится к консультациям по теме урегулирования украинской ситуации.

