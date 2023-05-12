МИД КНР отправит представителя страны в РФ, Германию и Польшу для консультаций по Украине

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Специальный представитель китайской стороны Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию. Там он присоединится к консультациям по теме урегулирования украинской ситуации, рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

"15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что государства ЕС могут перейти к взаимодействию с Пекином по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Он направил обращение главам МИД стран – членов европейского объединения, в котором назвал позитивными шаги КНР по этой теме.

До этого министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил о готовности республики присоединиться к деятельности по поиску решения украинской проблемы вместе с Москвой. КНР будет настойчиво продвигать идею мирных переговоров, подчеркнул глава МИД.

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