Шойгу проверил несение боевого дежурства на объекте контроля космического пространства

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил в Западном военном округе (ЗВО) проведение боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции. Об этом рассказали в российском военном ведомстве.

Министр проверил на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска ЗВО.

Стало известно, что новая станция ВС РФ способна находить объекты размером в 10 сантиметров. По словам командующего космическими войсками Александра Головко, с вводом данного механизма число сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов выросло в четыре раза.

Кроме того, минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров. В Минобороны добавили, что время обнаружения малоразмерных объектов после запуска сократилось в два раза.

Ранее Шойгу поручил сократить сроки приема техники от предприятий и подготовить ее для отправки в подразделения ВС РФ как можно скорее. Вместе с этим глава ведомства проверил на одной из баз резерва содержание бронетанкового вооружения.

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