Песков не стал комментировать сообщения о якобы испытаниях ракет "Сармат"

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о том, действительно ли Москва провела испытания ракет "Сармат".

"Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны", – заявил представитель Кремля.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что Россия якобы провела испытания ракет "Сармат".

Министр обороны Сергей Шойгу в конце прошлого года сообщил, что в России начались работы по развертыванию межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Владимир Путин добавил, что ракета будет поставлена на боевое дежурство в ближайшее время.

РС-28 "Сармат" заменит самую тяжелую стратегическую ракету "Воевода". Новый тип вооружения способен поражать цели через Северный и Южный полюса, преодолевая системы противовоздушной обороны.



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