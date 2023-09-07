ВС РФ получили новейшую дымовую гранату РДГ-У для защиты от управляемых ракет – СМИ

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Армия России приняла на снабжение новейшую дымовую гранату, которая способна укрывать бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.

"Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У", – рассказал собеседник агентства.

В госкорпорации "Ростех" ранее сообщали, что данная граната обеспечивает маскировку от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и от высокоточного оружия с тепловизионными системами наведения.

РДГ-У имеет комбинированный принцип действия – изделие создает моментальную завесу в момент срабатывания, но также имеет элемент, позволяющий подпитывать завесу длительное время.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на новый уровень интенсивности производства. По его словам, поставки средств поражения в 2023 году только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года.

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