На базе "Торнадо-С" может быть создана роботизированная РСЗО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Роботизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) могут в перспективе быть созданы на базе машин "Смерч" и "Торнадо-С". С таким заявлением выступил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Сегодня мы умеем создавать лучшие в мире образцы вооружения, к числу которых относится "Смерч" и его модификации. По боевому могуществу, надежности и многим другим характеристикам эта система и ее модификации не имеют равных", – приводит его слова ТАСС.

Оздоев уточнил, что на основе РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С" с учетом опыта, полученного во время проведения спецоперации, могут быть созданы системы нового поколения, в том числе роботизированные. Он подчеркнул, что модернизационный потенциал данных систем еще не исчерпан.

По мнению Оздоева, потомки "Смерча" с калибром боеприпасов 300 миллиметров останутся самыми мощными РСЗО российской армии и в будущем. "Торнадо-С" также является глубоко модернизированной версией РСЗО "Смерч" – благодаря усовершенствованию боеприпасов, средств связи и управления, разработчики значительно увеличили дальность стрельбы, точность и огневую мощь системы.

Ранее сообщалось, что РСЗО "Смерч", получит управляемые снаряды, которые будут применяться в зоне спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "КамАЗ".



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