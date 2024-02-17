Австрийский генерал заявил об отстающей от РФ военной промышленности Европы

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Военная промышленность европейских государств пока не может догнать российскую по темпам производства, заявил глава управления оборонной политики и международных связей Вооруженных сил Австрии генерал-майор Петер Форхофер.

"Сейчас намечается своеобразная война складов. Европа пытается догнать, <...> но пока не в состоянии это сделать", – заявил генерал в беседе с местной газетой Die Presse.

До этого проблемы с военными запасами признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, у Альянса есть современные военные системы, но нужны запасные детали.

Кроме того, на складах заканчиваются и боеприпасы, указал он, подчеркнув низкий уровень заполненности складов.

Между тем он призвал страны Евросоюза не вести дискуссии о европейском ядерном оружии без опоры на США, так как это подрывает НАТО.



По его же словам, сейчас Альянсу ничто "непосредственно" в военном плане не угрожает. При этом ранее Столтенберг указывал, что Вашингтон останется союзником НАТО, несмотря на результаты будущих президентских выборов в Штатах.

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