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21 февраля, 08:58

Политика

Глава Генштаба ВС РФ вручил в зоне СВО награды отличившимся в Авдеевке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первый замминистра обороны России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО, где наградил военнослужащих, которые отличились в ходе освобождения Авдеевки, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В частности, начальник Генерального штаба ВС РФ вручил российским военным ордена Мужества и медали "За отвагу", а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою.

На командном пункте генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Герасимову о дальнейших действиях, запланированных на авдеевском направлении.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Уточнялось, что город, превращенный в сильный укрепрайон ВСУ, был взят под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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