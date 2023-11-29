Лестницу на железнодорожной станции Шатура очистили от снега

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

Специалисты очистили от осадков заснеженную лестницу на железнодорожной станции Шатура, сейчас препятствий в пользовании мостом нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

В компании уточнили, что видео, на котором запечатлен заснеженный пешеходный мост, было снято в понедельник, 27 ноября. В этот день в Московском регионе произошли сильнейшие снегопады. На тот момент проходила очистка схода с другой стороны моста, а также подходов к станции, подчеркнули в пресс-службе.

"Заснеженная лестница была полностью очищена от снега, обработана противогололедными смесями к 12:00. К 13:00 аналогичные работы были завершены на самом мосту", – говорится в сообщении.

Перевозчик принес извинения за доставленные неудобства и призвал сохранять бдительность в сложных погодных условиях на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее Дептранс призвал жителей Москвы отдать предпочтение общественному транспорту и воспользоваться метро по причине ожидающегося снегопада. По данным синоптиков, с вечера 29 ноября до 15:00 30 ноября в городе прогнозируется снег и сильный ветер. Возможно образование гололедицы.

Новый затяжной снегопад придет в Москву 29 ноября