Количество проданных б/у смартфонов выросло почти в 2,5 раза в РФ за 2023 год

Аналитики объединенной сети "МегаФона" и Yota подсчитали, что за 2023 год количество проданных восстановленных смартфонов выросло почти в два с половиной раза. При этом в денежном выражении продажи увеличились в четыре раза.

В апреле 2022 года "МегаФон" запустил продажу восстановленных гаджетов. Цель такой продажи – дать технике вторую жизнь и стимулировать разумное потребление. На все устройства есть гарантия, при этом цена на них – до 60% ниже, чем на новые.

Восстановленные смартфоны проходят полноценную проверку и тестирование перед продажей. Их проверяют по 55 уникальным параметрам, а при необходимости меняют детали.

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