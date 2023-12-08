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08 декабря, 19:45

Экономика

Количество проданных б/у смартфонов выросло почти в 2,5 раза в РФ за 2023 год

Количество проданных б/у смартфонов выросло почти в 2,5 раза в РФ за 2023 год

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Аналитики объединенной сети "МегаФона" и Yota подсчитали, что за 2023 год количество проданных восстановленных смартфонов выросло почти в два с половиной раза. При этом в денежном выражении продажи увеличились в четыре раза.

В апреле 2022 года "МегаФон" запустил продажу восстановленных гаджетов. Цель такой продажи – дать технике вторую жизнь и стимулировать разумное потребление. На все устройства есть гарантия, при этом цена на них – до 60% ниже, чем на новые.

Восстановленные смартфоны проходят полноценную проверку и тестирование перед продажей. Их проверяют по 55 уникальным параметрам, а при необходимости меняют детали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикатехнологиивидеоЕкатерина Фоменко
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