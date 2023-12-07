Сбой произошел в работе системы оформления билетов Leonardo

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Технические неполадки произошли в работе системы оформления билетов Leonardo, сообщается на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

В настоящее время поставщик услуг предпринимает усилия для оперативного восстановления штатной работы системы, уточнил перевозчик.

"При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно. Сожалеем о доставленных неудобствах", – говорится в сообщении.

В сентябре система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась масштабным DDoS-атакам. Они осуществлялись со стороны нескольких стран, включая Украину, уточнили в пресс-службе "Ростеха".

С трудностями при регистрации пассажиров на рейсы столкнулись авиакомпании Red Wings, а также "Аэрофлот" и "Победа". О неполадках сообщали и в "Уральских авиалиниях".

В этот же день система Leonardo восстановила работу после сбоя.