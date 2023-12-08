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08 декабря, 15:50

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"Техно": как изменится проект "Макет Москвы" на ВДНХ

"Техно": как изменится проект "Макет Москвы" на ВДНХ

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Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ за все время работы посетили два миллиона человек. Его уникальность – в мельчайшей детализации улиц, зданий и сооружений.

Макет состоит почти из семи сотен частей – их можно собирать, как конструктор. Если в городе произойдут изменения, то в макет можно добавить новые детали,

Чем еще интересен этот проект? И как он изменится в ближайшее время? Подробнее – в программе "Техно".

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