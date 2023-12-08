"Техно": как изменится проект "Макет Москвы" на ВДНХ

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ за все время работы посетили два миллиона человек. Его уникальность – в мельчайшей детализации улиц, зданий и сооружений.

Макет состоит почти из семи сотен частей – их можно собирать, как конструктор. Если в городе произойдут изменения, то в макет можно добавить новые детали,

Чем еще интересен этот проект? И как он изменится в ближайшее время? Подробнее – в программе "Техно".