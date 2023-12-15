Экспозиция "Есть свое!" на выставке "Россия" доступно рассказывает о сельском хозяйстве

Фото: Александр Данилов

В рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ работает экспозиция Минсельхоза РФ "Есть свое!". Она посвящена истории, развитию и достижениям российского агропрома, сообщает телеграм-канал экспозиции.

Экспозиция располагается сразу в нескольких местах на ВДНХ.

Узнать о развитии сельских территорий и современной жизни за городом можно на Городской ферме, которая на время проведения выставки стала деревней Ново-Простоквашино. Здесь гости смогут перекусить, послушать музыку и познакомиться с животными, а также пройти квесты с призами.

В павильоне № 51 гостей познакомят с видами зерновых культур, расскажут об уборке урожая и поставках продовольствия в другие страны. Также здесь проводятся дегустации блюд, приготовленных из российских продуктов. Пространство павильона № 28 отведено под историю развития пчеловодства, а павильона № 510 – под виноградарство и виноделие.

В павильонах Центра национальных конных традиций гости смогут посетить интерактивный Музей лошади и побывать в конюшне. Там расскажут об истории коневодства, породах и содержании этих животных. Например, зачем им нужен солярий.

Все локации включены в Большой квест Минсельхоза, за прохождение которого дают приз. Отыскать все точки маршрута можно на карте, которую выдают в любом павильоне экспозиции "Есть свое!".

Ранее стало известно, что за месяц работы выставки "Россия" ее посетили более двух миллионов человек. Для ее проведения было задействовано 90 тысяч "квадратов" из общей площади территории ВДНХ. За время работы выставки гости приобрели более 14 тонн товаров.