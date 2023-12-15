Новогоднюю сказку "Рождество в Музыколандии" покажут в Москве

Фото: пресс-служба шоу "Рождество в Музыколандии"

Новогоднюю музыкально-цирковую сказку "Рождество в Музыколандии" покажут на сцене Малого зала Государственного Кремлевского дворца с 22 декабря по 7 января.

Перед зрителями развернутся удивительные события, которые перенесут в мир новогодней фантазии и красочного карнавала. Это захватывающее приключение девочки Насти, которая любит сочинять сказочные истории. Уснув, главная героиня попадает в волшебную страну Музыколандию, где ей предстоит помочь принцессе Эоле и ее принцу победить темную сторону и не позволить вредному Какофону править королевством.

Над постановкой работали режиссеры Светлана Феодулова и Дмитрий Отяковский. Представление для всей семьи создано на пересечении разных жанров и технологий. Здесь соединились захватывающие дух цирковые перформансы, уникальные иллюзионные трюки, номера из знаменитых опер и балета, интерактивная анимация, красочные масштабные декорации, эффектные костюмы, хореография и даже шоу мыльных пузырей.

Тщательно отобранные и удачно вписанные в сценарий композиции доставят зрителям эстетическое удовольствие и расширят музыкальный кругозор. В постановке принимают участие театр "Кремлевский балет", солисты оперы Большого и Мариинского театров, Большой детский хор имени В. С. Попова и другие коллективы. Все тексты сложены стихами, в которых русский язык раскрывается во всем своем великолепии.

Малый зал преобразится к представлениям. В частности, новый амфитеатр позволит зрителю наслаждаться действием даже с самых дальних рядов, экраны крупных планов помогут разглядеть все детали фокусов и иллюзий, а большая сцена даст возможность показать массовые танцевальные номера.

Билеты можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Ранее жителям столицы рассказали про шоу-мюзикл "Ушастые елки" по мотивам фильма "Чебурашка". Он состоится в концертном зале "Москва" парка "Остров Мечты" с 16 декабря по 7 января. Зрители смогут понаблюдать за удивительными новогодними приключениями любимого героя.