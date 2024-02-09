Более 20 бесплатных курсов пройдет в столичном комплексе "Техноград" до конца февраля

Фото: пресс-служба ДПиИР

Специалисты инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ организовали цикл бесплатных курсов, которые пройдут до конца февраля этого года. Освоить новые профессиональные навыки и повысить квалификацию могут все желающие, общая продолжительность программ составит 168 часов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, всего будет больше 20 бесплатных курсов, которые посвящены маркетингу, дизайну, информационным технологиям, строительству и другим областям. Шесть из них будут доступны онлайн, добавила Сергунина.

Отмечается, что 10 и 11 февраля москвичи могут изучить основы motion-дизайна, узнать, где он применяется, и смонтировать простую видеоанимацию в специальной программе. А 17 февраля начнутся занятия по направлению "Основы веб-дизайна", ориентированные на тех, кто хочет получить практику в разработке интерфейса приложений и научиться вести проект в команде.

Для начинающих предпринимателей и маркетологов подготовлен курс "Предпринимательство в цифровой среде", который стартует 19 февраля. Специалисты расскажут слушателям про инструменты и методы продвижения бренда в интернете, про конкуренцию и построение своего бизнеса.

Также в цикл бесплатных курсов вошли занятия, посвященные программированию на языке Python.

Для участия в программах необходима предварительная регистрация на сайте "Технограда". После обучения все участники получат сертификаты.

В пресс-службе указали, что в комплексе граждане могут не только освоить новую профессию, но и повысить квалификацию по существующей. Например, для этого в мастерской "Электроэнергетика" проходят занятия для контролеров энергосбыта, обучение проводится как онлайн, так и офлайн. Общая длительность составляет 40 часов, ознакомиться с требованиями к зачислению и подать заявку можно на сайте "Технограда", зайдя на страницу курса.

Кроме того, уточнили в департаменте, в этом году для удобства пользователей обновили сайт образовательного комплекса. Специалисты создали минималистичный дизайн, увеличилась скорость загрузки страниц, также появился новый раздел для организаторов мероприятий и дополнительные фильтры в афише событий.

Ранее в Центре развития карьеры "Технограда" прошел онлайн-курс, состоящий из четырех занятий, для предпринимателей "Как наладить отношения в команде". На встречах участники познакомились с теорией поколений и узнали особенности мышления людей разных возрастов, послушали про анализ ценностей коллектива и отдельного человека и научились выбирать лучшую стратегию поведения в разных ситуациях.

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