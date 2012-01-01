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14 марта, 15:20

Культура
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Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта

Предъявите документы: главное о новых правилах прохода в театры Москвы

Купить билет на спектакль или концерт в Москве теперь можно будет только с помощью документа, удостоверяющего личность. Это позволит защитить горожан и гостей столицы от перекупщиков и мошенников. О том, как будут действовать новые правила, – в материале Москвы 24.

Предъявите паспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые правила посещения театров и концертных залов, подведомственных департаменту культуры столицы, начнут действовать в Москве с субботы, 15 марта.

В первую очередь, они направлены на повышение безопасности мероприятий и на борьбу с недобросовестными продажами, и не должны сказаться на комфорте посетителей, сказал журналистам глава департамента Алексей Фурсин.

Все площадки, участвующие в пилотном проекте, полностью готовы к встрече зрителей с учетом новых правил и постараются оперативно решать любые возникающие вопросы.
Алексей Фурсин
руководитель столичного департамента культуры

Теперь для покупки билета на мероприятие зрителям обязательно потребуется документ, удостоверяющий личность. Это может быть:

  • паспорт гражданина РФ;
  • водительские права;
  • пенсионное удостоверение;
  • другой документ из перечня, утвержденного Депкультом.

Для оформления билета детям, не достигшим 14-летнего возраста, можно использовать свидетельство о рождении, карту москвича или загранпаспорт.

Иностранцам понадобится паспорт их родной страны, вид на жительство или другой документ из утвержденного перечня. Билет можно будет купить и на целую компанию – для этого придется указать персональные данные каждого посетителя.

Новые правила предусматривают приобретение подарочных сертификатов в театры или на концерты. Оформить такой желающие смогут на сайтах учреждений и билетных операторов. Он будет действовать по аналогии с привычными сертификатами на услуги или товары. Подарочная карта оплачивается покупателем на конкретную сумму, а получатель потом выбирает доступное по этой цене мероприятие и действует как остальные зрители: приобретает на эту сумму билет, подтверждая личность.

Важно: билет, купленный по документам, будет невозможно передать третьим лицам без переоформления.

В театр по-новому

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Удостоверение личности понадобится и на входе в зал (вместе с билетом). Предъявить можно будет любой документ из перечня, а не только тот, с помощью которого была совершена покупка. В самом билете будут отображаться только фамилия, имя и отчество (при наличии) гостя.

Если билет будет оформлен через сервис "Мой билет", документы не понадобятся – достаточно предъявить QR-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений ("Моя Москва", "Мой id" или "Госуслуги Москвы").

12 марта на mos.ru заработал сервис "Мосбилет", на котором можно приобрести билеты в столичные музеи, театры, концертные залы без комиссии. Для покупки можно использовать Mos ID (при полной или стандартной учетной записи на портале mos.ru) – благодаря этому вся необходимая информация о покупателе заполнится автоматически. Билет появится в личном кабинете на mos.ru и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой ID".

В случае, когда зритель не сможет посетить запланированное мероприятие, билет можно сдать. При покупке через сервис "Мой билет" возврат будет доступен в личном кабинете на mos.ru – без комиссии или сервисного сбора. Если гости приобретут билет на сайте театра или через оператора, возврат будет доступен в обычном режиме, предусмотренном конкретным учреждением или организацией.

Сроки возвратов останутся прежними. Полную стоимость билета можно будет вернуть при отмене покупки минимум за 10 дней до события. При возврате за пять-девять дней покупатель получит 50%, за три-четыре дня – только 30%, за один-два дня или в день мероприятия – деньги не вернутся. Но если причина уважительная (например, болезнь), можно вернуть сумму в полном объеме, предоставив справку.

Кроме того, билет можно переоформить на другое лицо: большинство театров и культурных площадок предоставляют такую возможность вплоть до начала мероприятия. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать на сайте конкретной площадки.

Чтобы пройти проверку билетов по новым правилам и не опоздать на постановку или концерт, гостям рекомендуется приходить за 30–40 минут до начала мероприятия.

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Павелко Анастасия

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