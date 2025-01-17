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17 января, 07:15

Шоу-бизнес

Школьницы из России стали известны на весь мир благодаря песне Sigma Boy

Школьницы из России стали известны на весь мир благодаря песне Sigma Boy

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Школьницы из России стали известны на весь мир благодаря песне Sigma Boy. Ее исполняют 11-летняя Бэтси (настоящее имя – Светлана Чертищева. – Прим. ред.) и 12-летняя Мария Янковская.

После релиза композиция быстро завирусилась, а видео, снятые под нее в соцсетях, набирают миллионы просмотров. Популярность трека стала так высока, что недавно он попал в международный чарт Billboard.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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