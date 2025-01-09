Бывший участник Bad Boys Blue Кевин Маккой рассказал об отношении к Москве

Экс-участник звездной диско-группы Bad Boys Blue Кевин Маккой посетил Москву. Во время визита он побывал на фестивале "Путешествие в Рождество", попробовал фирменный чай "Москва" и поделился своими впечатлениями о столице.

Кевин признался, что Москва для него как второй дом. Он проводит здесь несколько месяцев в году, выступает с концертами и работает над новыми песнями. Артист отметил, что продолжает следить за музыкальными трендами, чтобы оставаться современным.

Кевин пожелал москвичам успехов, мира и больше любви в новом году, а себе – больше времени проводить с семьей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.