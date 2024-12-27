Сергей Шнуров завершил четвертый брак и вернулся к творчеству

Развод лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и его четвертой жены Ольги Абрамовой стал неожиданностью для поклонников артиста. Пара прожила вместе почти шесть лет и разошлась без скандалов. У них двое детей, которых они тщательно скрывают от публики, а также совместное имущество стоимостью около миллиарда рублей. Споров о разделении собственности или опеке над детьми не возникло.

После развода Шнуров вернулся на сцену и выпустил новый альбом. Музыкант объясняет свою активность финансовыми затратами на содержание своих шести кошек. Личная жизнь артиста, который был женат уже четыре раза, вновь привлекла внимание: не исключено, что следующая избранница рокера будет намного моложе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.