Актриса Анна Пересильд рассталась с Ярославом Могильниковым

Фото: телеграм-канал PEOPLETALK

Актеры Анна Пересильд и Ярослав Могильников, известные по ролям в сериале "Слово пацана", расстались. Об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале.

Актриса рассказала, что осталась с бывшим молодым человеком в хороших отношениях. Они сохранили уважение друг к другу.

"Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо", – подытожила Пересильд.

Ранее о расставании с 65-летним гражданским мужем, бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и миллиардером Александром Лебедевым сообщила 38-летняя модель Елена Перминова.

В своем сообщении девушка отметила, что даже самые красивые истории имеют свойство заканчиваться. Теперь, по ее словам, каждый из них пойдет своим путем.