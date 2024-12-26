26 декабря, 17:53Шоу-бизнес
Актриса Анна Пересильд рассталась с Ярославом Могильниковым
Фото: телеграм-канал PEOPLETALK
Актеры Анна Пересильд и Ярослав Могильников, известные по ролям в сериале "Слово пацана", расстались. Об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале.
Актриса рассказала, что осталась с бывшим молодым человеком в хороших отношениях. Они сохранили уважение друг к другу.
"Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов. Спасибо", – подытожила Пересильд.
Ранее о расставании с 65-летним гражданским мужем, бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и миллиардером Александром Лебедевым сообщила 38-летняя модель Елена Перминова.
В своем сообщении девушка отметила, что даже самые красивые истории имеют свойство заканчиваться. Теперь, по ее словам, каждый из них пойдет своим путем.
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