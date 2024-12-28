Анастасия Волочкова рассказала о своем рационе балерины

Сегодня в эфире Москва 24 состоится большое интервью с балериной, заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. В беседе она поделилась секретами своего рациона и подхода к питанию. Волочкова рассказала, что ее ежедневный рацион включает легкие блюда, такие как бульон на завтрак и яйца всмятку на ужин.

Она также вспомнила, как с детства формировала свои пищевые привычки. Мама готовила для неё овощные котлеты без добавления муки, а сама Анастасия пекла домашние торты, которые, несмотря на любовь к ним, позволяла себе крайне редко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.