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28 декабря, 14:45

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала о своем рационе балерины

Анастасия Волочкова рассказала о своем рационе балерины

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Сегодня в эфире Москва 24 состоится большое интервью с балериной, заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. В беседе она поделилась секретами своего рациона и подхода к питанию. Волочкова рассказала, что ее ежедневный рацион включает легкие блюда, такие как бульон на завтрак и яйца всмятку на ужин.

Она также вспомнила, как с детства формировала свои пищевые привычки. Мама готовила для неё овощные котлеты без добавления муки, а сама Анастасия пекла домашние торты, которые, несмотря на любовь к ним, позволяла себе крайне редко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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