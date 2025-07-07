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07 июля, 15:15

Транспорт

Среднее время ожидания рейсов в Шереметьево составило около 2 часов

Среднее время ожидания рейсов в Шереметьево составило около 2 часов

Вице-спикер ГД Кузнецова оказалась в числе пассажиров, чей рейс задержали в Шереметьево

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Рейсы в Шереметьево задерживаются как на прилет, так и на вылет. В среднем время ожидания составляет около двух часов, но по некоторым маршрутам оно достигает и пяти часов.

По данным Росавиации, всего за выходные в центральной части страны авиакомпаниям пришлось отменить 485 рейсов. В связи с этим Минтранс организовал отдельную координационную службу, которая работает с авиакомпаниями.

Кроме того, к ситуации подключилось представительство Ространснадзора. Эксперты должны контролировать соблюдение прав пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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