07 июля, 15:15Транспорт
Среднее время ожидания рейсов в Шереметьево составило около 2 часов
Рейсы в Шереметьево задерживаются как на прилет, так и на вылет. В среднем время ожидания составляет около двух часов, но по некоторым маршрутам оно достигает и пяти часов.
По данным Росавиации, всего за выходные в центральной части страны авиакомпаниям пришлось отменить 485 рейсов. В связи с этим Минтранс организовал отдельную координационную службу, которая работает с авиакомпаниями.
Кроме того, к ситуации подключилось представительство Ространснадзора. Эксперты должны контролировать соблюдение прав пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Вице-спикер ГД Кузнецова оказалась в числе пассажиров, чей рейс задержали в Шереметьево
- Билеты на поезда между Москвой и Петербургом раскупили из-за ограничений в аэропортах