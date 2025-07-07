Среднее время ожидания рейсов в Шереметьево составило около 2 часов

Рейсы в Шереметьево задерживаются как на прилет, так и на вылет. В среднем время ожидания составляет около двух часов, но по некоторым маршрутам оно достигает и пяти часов.

По данным Росавиации, всего за выходные в центральной части страны авиакомпаниям пришлось отменить 485 рейсов. В связи с этим Минтранс организовал отдельную координационную службу, которая работает с авиакомпаниями.

Кроме того, к ситуации подключилось представительство Ространснадзора. Эксперты должны контролировать соблюдение прав пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.