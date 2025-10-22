Никита Ефремов поделился подробностями первой встречи с отцом после колонии

Актер Никита Ефремов раскрыл детали первой встречи с освободившимся из колонии отцом, заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Подробности – в материале Москвы 24.

"Очень хотел его обнять"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Актер Никита Ефремов в свежем интервью Лауре Джугелии рассказал подробности первой встречи с отцом Михаилом Ефремовым, который в апреле 2025 года вышел на свободу после тюремного заключения.

По его словам, он испытывал смешанные чувства: Никита отметил, что это был тяжелый момент.





Никита Ефремов актер Мы давно не виделись, и непонятно, как себя вести, и такое внимание прессы. Мне кажется, это очень такой трепетный момент. У меня было два противоположных ощущения: очень хотелось его обнять и прижать, а другое – может, и не хочется. Не знаю. Я смотрел на него, он был в своем каком-то мире. Ну, конечно, мы обнялись вначале.

При этом Никита добавил, что отец попросил не упоминать о нем и в новом интервью, так как пока не намерен делиться подробностями о себе.

"Я думаю, папа за эти 4,5 года устал плодить новостные истории. Все за счет этого классно "поели", но иногда нужно диету подержать", – заявил актер.

На вопрос о том, стали ли теперь знаменитые отец и сын ближе, Никита отказался давать подробный ответ, назвав эту тему "внутряком", и отметил, что "все мемуары будут позже".

Также в ходе разговора Ефремов высказался о своем опыте борьбы с алкогольной зависимостью. Актер пытался избавиться от пагубной привычки не менее 4 лет, но что все-таки помогло ему одержать победу в этом вопросе, рассказывать не стал.

"Самая главная какая-то семейная история заключается не в том, чтобы доказывать что-то творчески, а чтобы хотя бы не пить и не курить. Вот сейчас очередной мой заход без сигарет", – поделился Никита.

Помимо этого, Ефремов рассказал о влиянии знаменитых членов семьи на свою карьеру. Актер считает, что родители не вмешивались в эту сферу его жизни, и если отец вдруг все-таки оказывал какое-то влияние, то для Никиты это осталось тайной. При этом Ефремов-младший не может представить ситуацию, в которой он бы позвонил отцу и попросил устроить его на работу.



Никита Ефремов актер Есть часть меня, которая кричит: смотрите, я всего добился сам, увидьте меня – это комплекс неполноценности. <...> Есть часть меня, которая спокойно говорит: чувак, ты сам знаешь, какую огромную работу проделал, чтобы прийти к этому. Я сам порой думаю: есть ли процентное соотношение того, насколько мне помог факт рождения в звездной семье?

Однако, по мнению актера, порой его знаменитая фамилия все же оказывала влияние на тех, с кем он уже начал работать.

В ходе интервью Джугелия также уточнила у Ефремова, состоит ли он сейчас в романтических отношениях. В ответ актер обозначил, что хочет оставить эту информацию в тайне.

Личная жизнь и карьера

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Никита Ефремов и Ольга Шурыгина)

Поклонники неоднократно приписывали Никите Ефремову романы с коллегами по различным проектам. Например, в 2012 году после премьеры фильма "Zолушка" в СМИ появились сообщения о том, что у актера и Кристины Асмус, исполнивших главные роли, завязались отношения в реальной жизни. Однако сам Ефремов в разговоре с журналистами опровергал эти домыслы, заверяя, что встречается с другой своей коллегой, Яной Гладких, а в 2014 году актеры сыграли свадьбу.

Однако уже через год пара развелась, писали СМИ. Позже в одном из интервью Гладких призналась, что им с экс-супругом не хватило терпения спасти свой брак из-за излишней эмоциональности. Актриса предположила, что в более зрелом возрасте у них бы был шанс сохранить отношения. При этом разрыв коллег, сохранивших дружескую связь, прошел без скандалов.

В 2020 году в интервью актрисе Агате Муцениеце Ефремов раскрыл, что после развода еще долго вспоминал о самом разрыве и пришел к выводу, что эта ситуация была важна для его развития. Актер также отметил, что на момент свадьбы с бывшей возлюбленной не был готов к браку и совместной жизни.





Никита Ефремов актер У нас были очень смешанные границы, какое-то слияние очень сильное: то я слишком хотел, чтобы она была моей, то она что-то хотела. Это тогда был эгоцентризм с моей стороны во всем. Я жил в том, что есть я и какие-то мои потребности. Я вообще не понимал, что такое партнерские отношения. На мой взгляд, в детстве я получил много установок про эти расстояния и границы.

Помимо этого, с помощью брака Никита стремился что-то доказать своим родителям, которые быстро расстались.

В 2019-м Ефремов начал встречаться с телеведущей и моделью Марией Иваковой. Пара состояла в отношениях на протяжении двух лет. В это время возлюбленные появлялись в компании друг друга на публичных мероприятиях и ездили в совместные путешествия. Однако в 2021-м знаменитости расстались. Тогда Ефремов поблагодарил в своем личном блоге Ивакову за все время, которое они провели вместе.

"Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!" – написал он.

В 2023-м стало известно о новом романе Ефремова: летом актер вышел в свет в компании художницы Ольги Шурыгиной. Однако в октябре 2025-го в СМИ появились слухи, что пара рассталась. При этом сам Никита предпочитает не комментировать подобные домыслы.

Ефремов-младший начал свою творческую карьеру в 2005 году. Тогда еще начинающий актер появился в эпизодической роли в сериале "Моя прекрасная няня". После в его биографии оказались такие проекты как "Восьмидесятые", "Оттепель", "Нулевой пациент", "Библиотекарь", "Госпожа" и другие.

Сейчас Никита продолжает участвовать в съемках различных картин. В 2025 году появились несколько новых кинопроектов с участием актера, среди которых "Соловей против Муромца", "Между нами химия" и другие. Также поклонники могут увидеть Ефремова на сцене театра "Современник".