SHOT: билеты на спектакль с участием Ефремова раскупили за 4 часа

Билеты на спектакль "Без свидетелей" с участием актера Михаила Ефремова распродали за 4 часа. Зрительный зал будет заполнен в обе даты – 25 и 26 марта. Подробности – в материале Москвы 24.

Скупили все

Премьерные показы спектакля "Без свидетелей" с участием Михаила Ефремова пройдут в "Мастерской 12" Никиты Михалкова 25 и 26 марта. Это будет первое появление актера на сцене после выхода из колонии в апреле 2025 года. Продажа билетов стартовала 9 февраля. По данным СМИ, их раскупили за 4 часа.

При этом зрителей не отпугнули высокие цены: часть билетов реализовали через сторонние площадки с большой наценкой. Места в первых рядах стоили в кассах 25 тысяч рублей, а через перекупщиков – уже 50. Тарифы на места в первом ряду бельэтажа поднялись до 12 тысяч рублей вместо официальных 8 тысяч.

Ранее на сайте театра появились первые фото с репетиции постановки. На снимках актер сидел напротив коллеги Анны Михалковой, а также предстал уже в образе своего героя, примерив костюм с бабочкой и наряд Деда Мороза.

Спектакль создан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля".

"Герои – бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска", – сообщает сайт культурного учреждения.

В конце января журналисты издания Super встретили Ефремова после одной из репетиций, однако актер отказался от комментариев.

"Не могло быть по-другому"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В июне 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве: его автомобиль столкнулся с фургоном, воитель которого погиб. Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года он был освобожден по УДО.

В начале сентября 2025-го Ефремов вернулся в работе, его приняли в труппу "Мастерская 12". В том же месяце продюсер Евгений Морозов заявил, что худрук Никита Михалков "был единственным человеком, кто поддержал Мишу, протянул ему руку помощи". Морозов также отметил, что артист после освобождения держится в стороне от прежних компаний, застолий и посиделок, и даже работает самостоятельно, без команды.

В декабре 2025 года Никита Михалков в эфире программы "Открытая студия" подтвердил, что Ефремов вернется на театральную сцену в ближайшем сезоне. Режиссер раскритиковал поведение коллеги, которое привело к гибели человека, но вместе с тем отметил его одаренность и большой творческий потенциал.

"То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось еще как-нибудь, еще страшнее", – заявил режиссер.

Михалков предположил, что у Ефремова было время все понять и осознать. Постановщик добавил, что приложил немало усилий, чтобы Михаил получил возможность вновь выйти на сцену, и уточнил, что сделал это не из корыстных побуждений и "не для кассы".

"Просто чтобы понимал, что он с его дарованием и с его опытом может намного больше сделать", – отметил Михалков.

На фоне возвращения актера к работе писатель и публицист Дмитрий Лекух предложил назначить Михаила Ефремова кандидатом на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо Константина Богомолова, которого ранее назначили исполняющим обязанности. Лекух отметил, что "более мхатовского человека", чем Ефремов, представить сложно.

