Михалков рассказал, что вернул Ефремова на сцену "не для кассы"

Режиссер Никита Михалков сообщил, когда актер Михаил Ефремов снова выйдет на сцену. Мэтр также отметил, что сам поспособствовал этому. Что происходит в жизни вышедшего по УДО актера, расскажет Москва 24.

"Это бы кончилось еще страшнее"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Режиссер, актер и продюсер Никита Михалков рассказал в эфире программы "Открытая студия", что возвращение Михаила Ефремова на театральную сцену состоится уже в ближайшем сезоне. Актер появится в постановке Михалкова "Без свидетелей". Режиссер раскритиковал коллегу за его поведение, приведшее к трагедии в 2020 году, но отметил его талант и большой творческий потенциал.

"То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось еще как-нибудь, еще страшнее", – заявил режиссер.



Никита Михалков режиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР Думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы, наверное, многое понять, и я это почувствовал.

Михалков добавил, что "сделал многое", чтобы Ефремов мог вновь выйти на сцену, но не из корыстных побуждений и "не для себя, не для кассы".

"Просто чтобы понимал, что он с его дарованием и с его опытом может намного больше сделать", – отметил народный артист РСФСР.

В начале сентября стало известно, что Ефремов был принят в труппу театра "Мастерская 12", худруком которого является Михалков. При этом, несмотря на информацию в СМИ о якобы многомиллионных гонорарах, которые ждут актера после освобождения из колонии, продюсер Евгений Морозов рассказал, что Михалков "был единственным человеком, кто поддержал Мишу, протянул ему руку помощи". Продюсер также добавил, что актер "сидит как сыч в квартире", избегает старых компаний, застолий и посиделок и даже работает самостоятельно без команды.

В июне 2020-го Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве. В результате водитель фургона, с которым столкнулась машина актера, погиб, а Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025-го он освободился по УДО, отсидев в тюрьме 4,5 года.

Развод отменяется?

После освобождения Ефремова из колонии общественность интересовала не только его карьера, но и личная жизнь. В начале сентября СМИ сообщили, что актер расстался с пятой супругой, Софьей Кругликовой, после 23 лет совместной жизни. Причем источники из окружения актера заявили, что якобы брак уже расторгнут официально.

"Михаил развелся со своей последней женой. Они часто ссорились, а после его выхода из колонии их отношения окончательно испортились. Сейчас официально поставлена точка", – сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на инсайдера.

При этом еще во время отбывания Ефремовым срока в СМИ появились слухи, что артист якобы продолжил роман с актрисой "Современника" Дарьей Белоусовой, который начался еще до ДТП. Журналисты также сообщили, что возлюбленная Ефремова могла навещать его в колонии в комнате для свиданий.

На счету Ефремова пять официальных браков. В этом году двое из его бывших жен ушли из жизни. Народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла в январе после тяжелой болезни. В 1991 году актриса родила от Ефремова сына Николая.

2 декабря умерла Ксения Качалина, которая была четвертой женой Михаила. В 2000 году у экс-супругов родилась дочь Анна-Мария. По данным СМИ, именно Ефремов обнаружил тело Ксении в ее собственной квартире.