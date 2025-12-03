Алена Хмельницкая отреагировала на смерть актрисы Качалиной словами "невозможно грустно"

Российская актриса Ксения Качалина, которая прославилась благодаря фильмам 1990-х годов и браку с Михаилом Ефремовым, умерла на 55-м году жизни. Что известно о ее карьере и личной жизни, читайте в материале Москвы 24.

"Она была умнее и слабее времени одновременно"

Актриса советского и российского кино Ксения Качалина умерла 2 декабря в возрасте 54 лет. Об этом в своем блоге рассказал режиссер Алексей Агранович.

"Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет", – написал он.

В комментариях к посту знакомые и коллеги выразили соболезнования. Высказался режиссер и художник Федор Павлов-Андреевич.

"Я с ней немного дружил, давно. Она была невозможная, очень красивая, очень ко всему неподходящая", – отметил он.

Актриса Алена Хмельницкая тоже отреагировала в своих соцсетях на смерть коллеги, написав, что это "невозможно грустно".

В последние годы, по данным СМИ, Качалина пристрастилась к алкоголю и вела затворнический образ жизни. Как сообщил телеграм-канала Shot, актриса умерла от острой сердечной недостаточности, ее тело пролежало в квартире несколько дней, пока ее не обнаружил бывший муж, актер Михаил Ефремов. По информации журналистов, заслуженный артист с сыном приехал 2 декабря проведать Качалину, но им никто не открыл. В последний раз Ефремов общался с бывшей супругой пару недель назад, уточнило СМИ.

Дата и место похорон актрисы пока не известны.

"Стала примерной девочкой"

Ксения Качалина (настоящее имя – Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Как рассказывала сама актриса, до 13 лет она была спокойным ребенком, но в подростковом возрасте связалась с плохой компанией. Тогда родители отправили ее на перевоспитание к родственникам в деревню.

"Там я сначала рыдала, а потом стала читать книжки – от Чехова до Кастанеды. Хозяйством занималась, ухаживала за козочками, утками, курами... Деревня меня перековала. Я стала примерной девочкой", – вспоминала она в одном из интервью.

После возвращения в родной город она поступила в Саратовскую консерваторию и проучилась там два года. Затем бросила учебу и уехала жить в Москву, где поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Соловьева.

Ее дебют в кино состоялся в картине Валерия Рубинчика "Нелюбовь" (1991), в 1993-м она сыграла в драме Игоря Масленникова "Тьма" с Олегом Янковским. Затем ее позвали на главные роли в фильмах "Над темной водой" Дмитрия Месхиева (1993) и "Три сестры" Сергея Соловьева (1994). Ее партнерами в разные годы были Иван Охлобыстин, Олег Басилашвили, Александр Абдулов. Последняя ее работа в кино вышла на экраны в 2007-м году.

Личная жизнь Качалиной была драматичной. СМИ писали о ее романе с коллегой Иваном Охлобыстиным. Пара прожила четыре года, но затем рассталась из-за того, что актер встретил свою нынешнюю супругу Оксану Арбузову. Вскоре Ксения стала встречаться с музыкантом Алексеем Паперным, за которого вышла замуж. Однако брак распался через пять лет: беременная Качалина ушла от мужа к актеру Михаилу Ефремову, с которым познакомилась на съемках фильма "Романовы. Венценосная семья". Возлюбленные поженились в 2000 году, в браке с Ефремовым Качалина родила дочь Анну-Марию, однако союз продержался недолго: в 2004-м актеры развелись.

По данным СМИ, в 2009 году Ксения уехала вместе с дочерью на Гоа и жила там около двух лет, а после возвращения в Россию уже не смогла найти работу в кино. Ефремов забрал Анну-Марию к себе и оформил над ней единоличную опеку. При этом он продолжал заботиться о бывшей жене и помогать ей финансово. Ефремов также всячески пытался наладить отношения между матерью и дочерью, однако отдалиться от мамы было ее "осознанным выбором", рассказывала сама Анна-Мария в интервью.