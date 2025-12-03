Умерла бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина

Фото: legion-media.com/Photographers

Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла 2 декабря в возрасте 54 лет, сообщил режиссер Алексей Агранович в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет", – говорится в его публикации.

По данным СМИ, тело Качалиной было найдено в квартире. Журналисты рассказали, что Ефремов вместе с сыном приехал проведать актрису, но дверь им никто не открыл. Позднее они вскрыли замки и попали в помещение, которое было сильно захламлено, свет в нем отсутствовал.

Утверждается, что возле кровати актер с сыном нашел лежавшее на боку тело Качалиной. Они начали реанимировать ее, но после безуспешных попыток вызвали скорую и полицию, уточнили СМИ. По некоторой информации, актриса якобы злоупотребляла алкоголем.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Два года она училась в Саратовской консерватории имени Собинова, а затем поступила во ВГИК и окончила его в 1995-м.

В фильмографии актрисы 19 работ. Среди них – "Цена безумия", "В круге первом", "Марш Турецкого" и другие. Качалина является лауреатом премии "Кинотавр", приза "Созвездие" и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине за фильм "Над темной водой".

Актриса была четвертой женой Ефремова. Они поженились в 2000 году и развелись в 2004-м. Познакомилась пара на съемках сериала "Романовы. Венценосная семья".