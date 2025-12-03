Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 13:19

Культура

Умерла бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина

Фото: legion-media.com/Photographers

Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла 2 декабря в возрасте 54 лет, сообщил режиссер Алексей Агранович в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет", – говорится в его публикации.

По данным СМИ, тело Качалиной было найдено в квартире. Журналисты рассказали, что Ефремов вместе с сыном приехал проведать актрису, но дверь им никто не открыл. Позднее они вскрыли замки и попали в помещение, которое было сильно захламлено, свет в нем отсутствовал.

Утверждается, что возле кровати актер с сыном нашел лежавшее на боку тело Качалиной. Они начали реанимировать ее, но после безуспешных попыток вызвали скорую и полицию, уточнили СМИ. По некоторой информации, актриса якобы злоупотребляла алкоголем.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Два года она училась в Саратовской консерватории имени Собинова, а затем поступила во ВГИК и окончила его в 1995-м.

В фильмографии актрисы 19 работ. Среди них – "Цена безумия", "В круге первом", "Марш Турецкого" и другие. Качалина является лауреатом премии "Кинотавр", приза "Созвездие" и приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине за фильм "Над темной водой".

Актриса была четвертой женой Ефремова. Они поженились в 2000 году и развелись в 2004-м. Познакомилась пара на съемках сериала "Романовы. Венценосная семья".

Читайте также


культура

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика