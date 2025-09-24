Министр культуры Италии выразил соболезнования семье Клаудии Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла возрасте 87 лет. Она запомнилась зрителям ролями в фильмах "Леопард", "8 1/2" и многих других. Что известно о творческой судьбе кинозвезды, читайте в материале Москвы 24.

"Одна из величайших итальянских актрис всех времен"

Клаудия Кардинале умерла вечером 23 сентября в небольшом французском городе Немуре к юго-востоку от Парижа, где она жила несколько лет. Актриса провела последние часы жизни в окружении детей, сообщил газете Corriere della Sera ее агент Лоран Саври.

В заявлении для журналистов он назвал Кардинале "женщиной свободной и вдохновенной" как в своем творчестве, так и в личной жизни. Точная причина смерти актрисы не называется, также нет информации о дате и месте похорон.

Министр культуры Италии Алессандро Джули выразил соболезнования родственникам Кардинале, отметив красоту и "исключительный талант" актрисы, который вдохновлял итальянский кинематограф.

"Со смертью Клаудии Кардинале ушла из жизни одна из величайших итальянских актрис всех времен", – говорится в заявлении министра.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон добавил, что Кардинале "олицетворяла свободу, взгляд, талант, которые так много добавили к творчеству величайших мастеров от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своим домом".



Эмманюэль Макрон президент Франции Мы, французы, всегда будем хранить в наших сердцах эту итальянскую и мировую звезду в вечности кино.

У Кардинале остались двое детей – дочь Клаудия, которая появилась на свет в браке с режиссером Паскуале Скуитьери, и старший сын Патрик, которого она родила после того, как стала жертвой насилия. По данным СМИ, Клаудия скрывала беременность, боясь скандала, который мог разразиться в то время из-за рождения внебрачного ребенка. Кроме того, она долгое время по совету продюсеров представляла всем Патрика как младшего брата.

"Самая привлекательная итальянка Туниса"

В 1957 году Клаудия одержала победу в конкурсе красоты, где была названа "самой привлекательной девушкой-итальянкой в Тунисе" и в качестве приза отправилась на Венецианский кинофестиваль.

Там она познакомилась с будущим мужем, кинопродюсером Франко Кристальди. Он уговорил ее подписать контракт со своей продюсерской компанией Vides на несколько лет. С 1958 года Клаудия начала сниматься в большом кино. Ее первой крупной работой стала роль служанки одного из главных героев в исторической ленте "Гоха".

В 1960-м Кардинале снялась в криминальной драме Лукино Висконти "Рокко и его братья". Роль была небольшой, но прославила актрису на весь мир, а сама Кардинале продолжила работать со знаменитым режиссером. В 1963-м году она снялась в его фильме "Леопард".

Съемки в трагикомедии Федерико Феллини "Восемь с половиной" (1963) стали важной вехой в карьере Кардинале. В ленте она снялась в роли актрисы под именем Клаудия, также она впервые озвучила роль на итальянском, что ранее ей делать не разрешали из-за сильного французского акцента.

В том же году она снялась в своем первом фильме в Голливуде: Клаудия исполнила роль восточной принцессы в приключенческой комедии Блейка Эдвардса "Розовая пантера". Среди других американских работ актрисы были: "Мир – это цирк", "Профессионалы", "Не гони волну". Однако большого успеха они не принесли, и Клаудия отказалась от долгосрочного контракта со студиями в США.

Кардинале успела поработать и с советским режиссером Михаилом Калатозовым. В 1969 году итальянская актриса появилась в картине "Красная палатка". По словам Клаудии, которая позже делилась впечатлениями от работы, съемки стали для нее "незабываемым опытом".

Всего фильмография актрисы насчитывает более 120 картин и сериалов. Она активно продолжала сниматься в кино и появляться на обложках журналов даже в преклонном возрасте.

Среди последних громких работ актрисы были "Римские свидания" (2015) с Сарой Джессикой Паркер, сериал "Город мошенников" и Bulle (2020), драма Рида Бехи "Остров прощения" (2022) и картина. В разные периоды кинокарьеры партнерами Кардинале по съемочной площадке были Марчелло Мастроянни, Генри Фонда, Ален Делон, Берт Ланкастер, Марлон Брандо, Джереми Айронс.

В 2011 году Клаудия попала в список 50 самых красивых женщин в истории кино по версии журнала Los Angeles Times. При этом в 2012-м во время посещения Одесского кинофестиваля Кардинале призналась, что не приемлет пластику.

"С возрастом актеры продолжают много сниматься, а актрисы сидят без дела. Но очень важно принять свой возраст и факт своего старения. И ни в коем случае не мучить себя всякими лифтингами и пластической хирургией. Этого я не люблю. Никогда не понимала актрис, увлекающихся пластикой", – заявляла она журналистам.

Среди наград, которых была удостоена актриса, есть "Золотой лев" Венецианского фестиваля (1993), орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" и французский орден Почетного легиона. Кроме этого, почетная награда Берлинского кинофестиваля – "Золотой медведь" (2002) и российская премия "Золотой орел" (2011).