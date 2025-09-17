Деми Мур вспомнила о совместной работе с умершим актером Робертом Редфордом

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет. Как звезды Голливуда почтили его память, читайте в материале Москвы 24.

Ушедшая звезда

Фото: ТАСС/EPA/GEORGE FREY

Роберт Редфорд умер ранним утром 16 сентября в городе Прово штата Юта. Актер скончался в собственном доме во сне, сообщило издание The New York Times со ссылкой на исполнительного директора агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер. При этом точная причина смерти режиссера не озвучивается.

"Редфорд десятилетиями был одним из самых востребованных исполнителей главных ролей в Голливуде, будь то комедии, драмы или триллеры; студии часто позиционировали его как секс-символ", – отмечалось в материле.

Многие голливудские звезды почтили память Редфорда. Актриса Деми Мур опубликовала в личном блоге фрагмент из кинокартины "Непристойное предложение" с участием коллеги: на кадрах их герои исполняют медленный танец.





Деми Мур актриса Мир потерял невероятного актера, режиссера, мужа, отца, друга. Наследие Роберта будет жить вечно во многих смыслах, и я буду хранить в своем сердце множество общих с ним воспоминаний. Я бы все отдала за еще один танец.

Джулианна Мур поделилась в социальных сетях совместным снимком с Редфордом, сделанным во время одного из фестивалей. На фотографии заметно, что актриса восторженно смотрит на коллегу. Под публикацией знаменитость призналась, что Роберт стал первой кинозвездой, в которую она влюбилась.

"Сегодня утром сестра прислала мне эту фотографию. Тогда мне было очень тяжело нормально вести себя в его присутствии. Покойся с миром, Роберт Редфорд. Мы все будем скучать по тебе", – сказала Джулианна.

Новость о смерти Редфорда также прокомментировала звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон. Актриса назвала коллегу "красивым и талантливым актером" и призналась, что была в восторге от кинокартины "Обыкновенные люди", которая стала режиссерским дебютом знаменитости.

"Роберт Редфорд почти в одиночку открыл золотой век независимого кино, когда основал институт кино и театра и кинофестиваль "Сандэнс". Этими двумя смелыми и дальновидными ходами он навсегда преобразил киноиндустрию. Когда мне было 20 лет, я провела несколько недель в "Сандэнс", и мне посчастливилось несколько раз встретить мистера Редфорда, и он всегда был простым и милым в обращении", – поделилась Никсон.

Дата похорон Роберта Редфорда неизвестна. Члены семьи звезды попросили прессу и поклонников не беспокоить их.

"Секс-символ Голливуда"

Фото: ТАСС/AP/ML Marty Lederhandler

Роберт Редфорд начал актерскую карьеру в 1959 году. Дебютной работой восходящей звезды стала роль в эпизоде сериала "Перри Мейсон", а первым крупным проектом в творческой биографии актера стал фильм "Военная охота", вышедший в 1961 году. Редфорд воплотил на экране солдата-новобранца. В то же время артист участвовал в спектаклях и развлекательных телешоу.

Редфорд стал одним из самых востребованных актеров в Голливуде в период с 1960 по 1980 год. Тогда он снимался в проектах с другими мировыми звездами. Например, Роберт работал с Джейн Фонда над фильмом "Босиком по парку", вышедшим на экраны в 1967-м. В 1973 году состоялась премьера ленты "Какими мы были", коллегой Редфорда в этом проекте стала Барбра Стрейзанд. А в 1985 году в свет вышла картина "Из Африки" с участием Роберта и Мерил Стрип. Всего творческая биография актера насчитывает более 260 фильмов, среди которых картины "Великий Гэтсби", "Три дня Кондора", "Афера" и другие известные проекты.

В 1980 году Редфорд впервые выступил в качестве режиссера. Его дебютной работой стала психологическая драма "Обыкновенные люди". За нее Роберт был удостоен своей первой награды "Оскар" в номинации "Лучший режиссер", всего лента победила в четырех категориях, в том числе "Лучший фильм".

В 1981-м Роберт основал собственный институт независимого кино "Сандэнс" и ежегодно проводил в городе Парк‑Сити одноименный кинофестиваль, лауреатами которого становились Квентин Тарантино, Стивен Содерберг и другие.

В 2002 году он удостоился специальной статуэтки "Оскар" за актерские достижения. Помимо этого, звезда Голливуда становился номинантом и лауреатом других кинопремий, среди которых "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA и "Сезар".

Редфорд также был активным защитником окружающей среды. На протяжении более 30 лет актер занимал пост попечителя Совета по защите природных ресурсов. Режиссеру также предлагали баллотироваться на выборах, отмечали СМИ. Однако он отказывался от этого предложения.

В интервью изданию The Hollywood Reporter Редфорд заявлял, что родился с "жестким взглядом на жизнь" и видел вещи такими, какие они есть на самом деле.





Роберт Редфорд актер и режиссер Я видел, что можно было бы улучшить. У меня сложилось мрачное представление о жизни, когда я смотрел на свою страну.

В одном из разговоров с журналистами Редфорд также заявил, что ни о чем не жалеет, потому что "сделал все, что мог, в меру своих возможностей".

