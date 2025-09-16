Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

Фото: ТАСС/AP Photo/Chris Pizzello

Американский актер и кинорежиссер Роберт Редфорд скончался во сне в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Причины его смерти неизвестны.

Карьера Редфорда началась в 1959 году. Он принимал участие в спектаклях на Бродвее и в разных развлекательных телешоу. Актер стал одним из самых востребованных в Голливуде в период с 1960 по 1980 год. Он снимался в фильмах с Джейн Фондой, Барбарой Стрейзанд и Мерил Стрип.

Одними из наиболее известных его работ стали роли в киноленте "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", драме "Вся президентская рать" и триллере "Три дня Кондора". За участие в проекте "Афера" Рэдфорд был номинирован на "Оскар" как лучший актер. Также он является лауреатом других международных кинопремий, в том числе "Золотой глобус", "Эмми" и BAFTA.

В 1980 году Рэдфорд снял фильм "Обыкновенные люди", который в результате получил четыре "Оскара" и пять "Золотых глобусов". Затем он работал над проектами "Война за бобовые поля Милагро", "Там, где течет река" и "Телевикторина".

В 1981 году артист открыл институт независимого кино "Сандэнс", который каждый год проводит в городе Парк‑Сити (Юта) одноименные кинофестивали. Его лауреатами были Квентин Тарантино, Даррен Аронофски Роберт Родригес, Стивен Содерберг и другие.

В 2002 году Редфорд получил еще один "Оскар" в номинации "Выдающиеся заслуги в кинематографе".

