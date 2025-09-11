Актер Роман Попов объявил, что закрыл сбор на лечение онкологии

Актер и комик Роман Попов сообщил, что закрыл сбор средств на оплату дорогостоящего курса лечения от онкологии. Какие звезды боролись со страшным недугом и победили, расскажет Москва 24.

Роман Попов

Звезде "Полицейского с Рублевки" диагностировали онкологию в октябре 2018 года. По данным СМИ, однажды ночью у Попова случилась череда эпилептических припадков. После этого актеру сделали МРТ, в результате которого врачи обнаружили в лобно-височной доле злокачественную опухоль третьей степени. Лечение Роман проходил в Германии: там ему сделали операцию стоимостью 55 тысяч евро. После он проходил реабилитацию, которую завершил в 2021-м.

Однако в августе 2025 года Попов признался в телеграм-канале, что у него случился рецидив и он слеп на один глаз. В интервью изданию "СтарХит" актер рассказывал, что настроен по-боевому.





Роман Попов актер и комик Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз – 0%, а левый – 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит.

Позже звезда "Полицейского с Рублевки" открыл в соцсетях сбор на лечение, обратившись за помощью к поклонникам.

10 сентября Попов обратился к подписчикам в личном блоге и объявил, что ему удалось собрать нужную сумму.

"Всем привет, у меня химиотерапия. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы делаете. Большое спасибо за сбор. Сбор можно считать оконченным. На вторую часть точно все есть, спасибо", – сказал Роман.

Актер пообещал держать фолловеров в курсе деталей своего лечения и заверил, что "все будет хорошо".

Синтия Никсон

Фото: AP Photo/Evan Agostini

Актриса скрывала новость о своем заболевании на протяжении двух лет. Однако в 2008 году на шоу Good Morning America Никсон призналась, что во время планового осмотра врач обнаружил у нее злокачественную опухоль в правой груди. По словам знаменитости, это заболевание генетически передалось ей от матери и бабушки.

Однако специалисту удалось выявить онкологию на ранней стадии, благодаря чему Синтии удалось справиться с болезнью. Она перенесла операцию и прошла шестинедельный курс лучевой терапии.

Шура

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Шура (настоящее имя – Александр Медведев) узнал о том, что у него есть рак яичка, в 2004 году. Тогда врачи экстренно назначили певцу операцию и химиотерапию, так как заболевание было на четвертой стадии.

В 2024 году в разговоре с "Пятым каналом" певец заявил, что рак был дан ему высшими силами как "наказание за неправильный образ жизни". По словам знаменитости, в то время он "ходил по головам", не ценил людей и страдал юношеским максимализмом.





Шура певец Спасибо и Господу, и всем, кто деньгами помог, – справились.

Шура добавил, что благодаря онкологии смог пересмотреть свои взаимоотношения с окружающими и начал бережнее относиться к своему организму, отказавшись от наркотической зависимости.

Анастейша

Фото: legion-media.com/Avalon/Justin Ng

Американская певица узнала о своем заболевании в 2003 году, после того как приняла решение уменьшить грудь из-за сильных болей в спине. Однако при осмотре специалисты выявили у Анастейши рак груди. После этого знаменитости экстренно провели семичасовую операцию по удалению опухоли и радиотерапию.

В 2013 году певица вновь столкнулась с онкологией. Тогда Анастейша перенесла двойную мастэктомию и удалила грудь. В ноябре 2016-го звезда снялась в откровенной фотосессии для издания Fault, в которой показала свои шрамы после операции.

"Я нервничала от того, что люди увидят, как я выгляжу на самом деле, но пусть уж все знают, а я буду свободной и смогу наконец пойти спокойно на пляж и прилюдно раздеться. И пусть первые фотографии моей спины будут сделаны профессиональным фотографом, а не папарацци, которые не получали на это разрешения", – признавалась исполнительница журналистам.

Владимир Познер

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Журналист и телеведущий столкнулся с онкологией в 1993 году. В одном из интервью Познер рассказал, что тогда прошел обследование в одной из клиник в США, в результате которого у него обнаружили рак предстательной железы.

"Очень хорошо помню это. Впечатление такое, будто вошел в кирпичную стену. Удар такой силы, что трудно описать. Первая мысль – жизнь кончилась. Вопросов "почему я" у меня не было", – вспоминал журналист в одном из интервью.

При этом заболевание было на ранней стадии, из-за чего удалось успешно провести операцию. Однако, по данным СМИ, в 2014 году Познер вновь столкнулся с онкологией. Тогда у него обнаружили рак прямой кишки. Телеведущий мог столкнуться с тяжелыми осложнениями и провел ряд консультаций в клиниках разных стран. После этого он решил доверить жизнь врачу из Германии. Операция прошла успешно.