Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

Фото: ТАСС/Zuma/Mauro Fagiani

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Актриса скончалась в окружении своих близких в Немуре, недалеко от Парижа. Здесь она проживала в течение последних нескольких лет.

Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году. На экране она впервые появилась в 1958 году в фильме "Обычные незнакомцы". Ее фильмография насчитывает более чем 150 работ.

Более всего Кардинале стала известна по своим ролям в фильмах "Мать", "Улица Паради, дом 588", "Однажды на Диком Западе" и "8 с половиной".