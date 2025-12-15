Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы города.

Ранее Собянин сообщал, что средствами ПВО был сбит еще ряд дронов на подлете к столице. На местах падения обломков БПЛА, общее количество которых достигло девяти, вели работу сотрудники экстренных служб.

На этом фоне была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Однако в настоящее время воздушные гавани уже возобновили выполнение деятельности по приему и отправке самолетов.