23 октября, 17:54Политика
"Форум свободной России" попал в перечень экстремистских и террористических организаций
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, организация связана с российской оппозицией. Ранее она была признана нежелательной, так как ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Кроме того, в перечень попала и военизированная организация Полк имени Кастуся Калиновского (полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы) с ее подразделениями.
Людям и организациям из реестра Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, а также участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами.
Ранее сообщество "Народное коммунистическое движение" также было внесено в перечень террористических и экстремистских организаций.
Кроме того, Генпрокуратура признавала нежелательной деятельность международной (НПО) неправительственной организации Amnesty International (AIL). По данным ведомства, штаб-квартира компании, базирующейся в Лондоне, стала центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных союзниками Киева.