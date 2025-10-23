"Форум свободной России" попал в перечень экстремистских и террористических организаций

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций, сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, организация связана с российской оппозицией. Ранее она была признана нежелательной, так как ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Кроме того, в перечень попала и военизированная организация Полк имени Кастуся Калиновского (полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы) с ее подразделениями.

Людям и организациям из реестра Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, а также участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами.

Ранее сообщество "Народное коммунистическое движение" также было внесено в перечень террористических и экстремистских организаций.

Кроме того, Генпрокуратура признавала нежелательной деятельность международной (НПО) неправительственной организации Amnesty International (AIL). По данным ведомства, штаб-квартира компании, базирующейся в Лондоне, стала центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных союзниками Киева.