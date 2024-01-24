Эксперт назвал срок окупаемости домов рядом с горнолыжными курортами Подмосковья

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Средний срок окупаемости загородного дома в округах с большим количеством спортивных парков в Подмосковье при сдаче в аренду составляет до 12 лет, рассказал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, срок окупаемости вторичной квартиры в этих же округах составляет от 15 до 20 лет.

"Наименьший срок окупаемости загородного дома отмечается в Истринском районе: при сдаче в аренду дом площадью 150 квадратных метров может окупиться уже через пять лет", – рассказал Лейпи.

Инфографика: "Домклик"

Наиболее бюджетные варианты загородных домов вблизи горнолыжных склонов Московской области можно найти в деревне Деденево (Дмитровский район). Недалеко от горнолыжного клуба Леонида Тягачева дом площадью 150 квадратных метров обойдется примерно в 8 миллионов рублей.

Однако и среди одного района наблюдается разброс цен: в Дмитровском районе стоимость дома варьируется от 8 до 19 миллионов рублей, однако у Яхромы, где находятся сразу три горнолыжных комплекса ("Волен", "Яхрома" и "Степаново"), загородный дом выйдет в сумму около 9 миллионов рублей.

Самые дорогие предложения встречаются в Красногорске, где загородный дом рядом с обновленным горнолыжным парком MoonVillage будет стоить около 30 миллионов рублей. Кроме того, Красногорск также лидирует по ценам на земельные участки – он обойдется примерно в 24 миллиона рублей.

Инфографика: "Домклик"

В целом цены на земельные участки начинаются от 3,5 миллиона рублей, бюджетные лоты можно найти в деревне Ситники рядом с горнолыжным центром "Лоза", а также в Подольске недалеко от комплекса "Красная Горка". Однако большинство предложений у горнолыжных курортов находятся в пределах 6 миллионов рублей, а на стоимость участков влияет не только расположение, но и размер земли. Например, если в Подольске или Дмитрове предлагаются в основном участки до 20 соток, то в Красногорске размеры участков достигают 1 гектара (100 соток).

Ранее сообщалось, что во время февральских выходных одними из самых популярных направлений для отдыха станут горнолыжные курорты Сочи, Домбая, Приэльбрусья и Архыза. Однако, по словам экспертов, на эти три дня цены повышаются примерно на 30–40%. Например, если в "Красной Поляне" номер до праздников стоит 10 тысяч рублей, то в праздничные выходные он будет стоить уже 15 тысяч за ночь на двоих.