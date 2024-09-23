Более 92 тысяч москвичей приватизировали жилье с 2017 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 92 тысяч москвичей, которые занимали городские жилые помещения на условиях социального найма, оформили квартиры в собственность, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что существующая в России с 1991 года возможность приватизировать жилье стала бессрочной в феврале 2017 года.

"За более чем семь лет москвичи оформили в собственность свыше 92 тысяч квартир. Теперь они имеют право свободно распоряжаться имуществом: продавать, завещать, дарить и оформлять в залог. Каждый житель столицы, занимающий городское помещение по договору социального найма, может воспользоваться этой опцией один раз", – отметил заммэра.

Вместе с тем владельцы приватизированного жилья получают право посещать общие собрания собственников и голосовать по важным вопросам при принятии решений, связанных с их домом. При этом те, кто проживает в нем на условиях соцнайма, не могут участвовать в этом процессе.

В 2022 и 2023 годах москвичи оформили в собственность по 13 тысяч помещений. При этом за время, прошедшее с начала 2024 года, горожане воспользовались этой возможностью уже более 7,2 тысячи раз, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его данным, в настоящий момент в городе остается около 255 тысяч неприватизированных квартир.

Москвичи могут подать документы на приватизацию недвижимости в департамент городского имущества двумя способами. Это можно сделать в онлайн-формате, воспользовавшись порталом mos.ru. Для этого необходимо обратиться за госуслугой "Приватизация/деприватизация". Другим вариантом является подача необходимых документов лично в офисе "Мои документы" вне зависимости от места жительства.

Помимо самого заявления, наниматель и члены его семьи должны представить документ, удостоверяющий личность. Вместе с тем при условии регистрации по другим адресам начиная с 21 июля 1991 года при приватизации нужно прикладывать документы, которые могут подтвердить соответствующее неиспользованное право. Полный перечень бумаг, которые требуются для оформления жилья в собственность, представлен в инструкции.

Кроме того, москвичи могут получить новое жилье по программе реновации. С момента ее запуска количество стартовых площадок увеличилось втрое. Их потенциал позволяет построить более 10 миллионов квадратных метров жилья.