Город выставил на торги историческое здание в Таганском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Победитель городских торгов сможет отреставрировать историческое здание в Таганском районе. Двухэтажная постройка площадью 383 квадратных метра входит в архитектурный комплекс усадьбы купцов Татарниковых, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Здание располагается по адресу Большой Дровяной переулок, дом 13/7, строение 2.

"Здание было возведено в 1900 году под руководством архитектора Эдмунда Юдицкого. Оно относится к выявленным объектам культурного наследия. Это флигель городской усадьбы Татарниковых, расположенный в районе с высокой деловой и туристической активностью, неподалеку от станции метро "Таганская", – отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Победитель должен будет в течение 2,5 лет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. После завершения реставрации он сможет открыть там медицинский, офисный центр или другой вид бизнеса.

У здания есть электричество, канализация и водоснабжение. Прием заявок будет длиться до 4 марта, аукцион состоится 14 марта.

В прошлом году столица реализовала на торгах 1 880 коммерческих помещений. По словам Пуртова, объекты недвижимости востребованы предпринимателями.

Большинство помещений было реализовано в центральных районах Москвы, где коммерческая недвижимость востребована из-за высокой деловой активности и пешеходного трафика. Всего состоялись торги по 294 объектам в ЦАО. Также популярностью пользовались помещения на западе и востоке столицы.

