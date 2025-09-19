Силы ПВО сбили ночью четыре беспилотника над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

В других российских регионах прилеты БПЛА этой ночью не фиксировались. Власти Крыма не сообщали о каких-либо последствиях воздушной атаки.

Ранее мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Оперативные службы обследовали дом на наличие серьезных повреждений.

Еще одна атака ВСУ произошла до этого в городе Шебекино Белгородской области. При ударе БПЛА по автомобилю погиб мирный житель. Кроме того, различные ранения получил брат погибшего, который в момент атаки дрона находился рядом.