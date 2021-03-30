Во втором сезоне "Ведьмака" появятся новые персонажи из книг Сапковского

Фото: кадр из фильма "Ведьмак"; режиссер – Алик Сахаров; производство – NetFlix

Снимки, которые были сделаны на съемках второго сезона фантастического сериала Netflix "Ведьмак", намекают на появление в сюжете новых персонажей из цикла романов Анджея Сапковского. Об этом сообщает "Газета.ru".

Так, в скачущих на лошадях артистах в броне поклонники сериала узнали всадников "Дикой охоты", которые являются противниками Ведьмака.

В социальных сетях предположили, что костюмы персонажей были вдохновлены образами всадников из компьютерных игр по книгам Сапковского. На данный момент авторы шоу не подтверждали эту информацию.

Ранее стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак".

Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит". Роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.