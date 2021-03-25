Блокбастер "Годзилла против Конга" вышел в российский прокат

Фото: кадр из фильма "Годзилла против Конга"; режиссер Адам Вингард; производство Legendary Pictures

В России состоялась премьера фильма "Годзилла против Конга" режиссера Адама Вингарда. СМИ прогнозируют киноленте огромный успех, отмечая, что фильм может стать самой крупной премьерой в период пандемии.

Многие зрители также уже назвали фильм лучшим во всей франшизе

"Годзилла против Конга" захватывающий, необычный и, безусловно, лучший в серии! В центре сюжета – Конг, а человеческая история дополняет приключения монстров, делая их еще ярче", – написал один из зрителей в Twitter.

Ранее памятник Годзилле возвели неподалеку от торгового центра Хибия Чантер в Токио. На постаменте статуи прикрепили табличку с надписью: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой".

